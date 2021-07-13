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ЭКОНОМИКА РБ
ОФИЦИАЛЬНАЯ БЕЗРАБОТИЦА В БЕЛАРУСИ ОСТАЕТСЯ НА УРОВНЕ 0,2% - МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ
15:42 13.07.2021
На 1 июля 2021 г. на учете в качестве безработных состояло 7,9 тыс. человек, что на 20,7% меньше, чем на 1 июля 2020 г. (10 тыс. человек).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, уровень зарегистрированной безработицы на 1 июля 2021 г. составил 0,2% и по сравнению с 1 июля 2020 г. (0,2%) не изменился.
Уровень зарегистрированной безработицы в Брестской, Витебской, Гродненской и Могилевской областях составил – 0,3%, Гомельской – 0,2%, Минске и Минской области − 0,1%.
Нанимателями на 1 июля 2021 г. заявлены сведения о наличии 91,5 тыс. свободных рабочих мест, что на 22,9% больше, чем на 1 июля 2020 г. (74,4 тыс.). Спрос на работников по рабочим профессиям составил 64,9% от общего числа вакансий (на 1 июля 2020 г. – 60,5%).
При этом в Минске на 1 безработного приходится почти 30 вакансий, в Минской области – 19 вакансий, Гомельской – 13 вакансий, Гродненской – 10 вакансий, Могилевской – 8 вакансий, в Брестской и Витебской областях – по 7 вакансий.
В январе-июне 2021 г. за содействием в трудоустройстве обратилось 75,9 тыс. человек, из которых 32,6 тыс. человек поставлено на учет в качестве безработных.
В январе-июне 2021 года 58,3 тыс. человек трудоустроено на постоянную работу, 2,1 тыс. человек направлено на обучение по профессиям, востребованным на рынке труда. 14,7 тыс. человек приняли участие в оплачиваемых общественных работах и 60 семей безработных переселено на новое место жительства и работы.
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