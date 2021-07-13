Студентам БГУ предлагают летнее трудоустройство.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, свыше 100 вакансий представят 13-14 июля на специализированной мини-ярмарке вакансий (ул. Берестянская, 20, каб. 124). Пройдет она с 12.00 до 14.00.

Ее участниками могут стать желающие заработать и освоить строительные профессии студенты БГУ. На ярмарке профильные организации ознакомят соискателей с условиями труда, предоставят консультации специалистов государственной службы занятости и представителей кадровых служб.

предложений будут заявлены вакансии маляра, электрогазосварщика, слесаря-сантехника, оператора ленточного оборудования, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений и др. Студенты смогут на месте пройти предварительное собеседование для трудоустройства.

Организатором мероприятия выступает Первичная профсоюзная организация студентов БГУ совместно с комитетом по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.