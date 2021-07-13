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ЭКОНОМИКА РБ
РУП «ГРОДНОЭНЕРГО» УСТАНОВИЛО НА ПОДСТАНЦИИ «РОССЬ» УПРАВЛЯЕМЫЙ ШУНТИРУЮЩИЙ РЕАКТОР
14:15 13.07.2021
РУП «Гродноэнерго» завершило установку управляемого шунтирующего реактора на подстанции 330 кВ «Россь».
Как сообщает сайт ГПО «Белэнерго», уникальное оборудование – управляемый шунтирующий реактор (УШР) типа РТДУ 330/180000-У1 напряжением 330 кВ, мощностью 180000 кВАр впервые используется в Гродненской области .
Управляемый шунтирующий реактор представляет собой переменное индуктивное сопротивление, плавно регулируемое подмагничиванием ферромагнитных элементов магнитной цепи. Магнитная система одной фазы УШР содержит два стержня, на каждом из которых размещены обмотки управления и сетевые обмотки. При подключении к обмоткам управления регулируемого источника постоянного тока (на подстанции «Россь» установлено два тиристорно-преобразовательных блока) происходит нарастание потока подмагничивания, который в соседних стержнях направлен в разные стороны и вызывает насыщение стержней (магнитопровода) УШР в соответствующие полупериоды напряжения. Насыщение стержней приводит к возрастанию тока в сетевой обмотке за счет уменьшения индуктивного сопротивления реактора. При этом обеспечивается изменение величины потребляемой реактором реактивной мощности в диапазоне от 3% до 100% номинальной мощности УШР и плавного изменения уровней напряжения в точке подключения. Система управления УШР (производства ОАО «Энергия-Т», Россия) позволяет в автоматическом и ручном режиме нагрузить и разгрузить полную мощность реактора менее чем за 1 секунду.
За контролем состояния высокотехнологичного оборудования УШР отвечает система мониторинга и диагностики «Система контроля и управления трансформаторным оборудованием» (СКУ), предназначенная для сбора, обработки, анализа, отображения и хранения диагностической информации, характеризующей фактическое состояние УШР.
В связи с необходимостью установки оборудования в стесненных условиях, проектом предусмотрена замена открытого шинного моста 35 кВ от АТ-3 до ВДТ-2 на кабельную вставку 35 кВ в однофазном исполнении с изоляцией из сшитого полиэтилена. Данное решение позволило увеличить площадь застройки на действующей подстанции.
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