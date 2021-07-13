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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА СУТКИ В БЕЛАРУСИ ВЫЯВЛЕНО 586 НОВЫХ СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ COVID-19 – МИНЗДРАВ


13:49 13.07.2021

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 13 июля 2021 года выросло до 429,1 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 429 тыс. 181 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 422 тыс. 374 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 532 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3276 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 586 человек, число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 12 тыс. 132 теста. Всего в стране проведено 6 млн 999 тыс. 628 тестов.

На сегодня 1,13 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 717, 2 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.
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