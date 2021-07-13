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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В МИНСКЕ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 5,3%
13:39 13.07.2021
В Минске индекс цен производителей промышленной продукции в июне 2021 г. по сравнению с маем 2021 г. составил 100,5%, с декабрем 2020 г. – 105,3%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101,3% и 106,6% соответственно, промежуточные товары – 100,4% и 105,9%, потребительские товары – 100,2% и 103,4% соответственно.
Рост цен на промтовары в июне 2021 года к июню 2020 года составил 10,7%. За январь-июнь текущего года цены по сравнению с январем-июнем 2020 года взлетели на 10%.
Продукция производственно-технического назначения в июне 2021 г. по сравнению с маем 2021 г. подорожала на 0,6%, с начала года – на 6,1%. Годовой рост в июне составил 11,1%. За январь-июнь 2021 года к уровню января-июня 2020 года цены на продукцию производственно-технического назначения взлетели на 10,2%.
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