Органы прокуратуры Брестской области в ходе проверок сельхозорганизаций региона выявили ряд нарушений, которые приводят к падежу скота и плохим условиям функционирования животноводческих объектов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, не все руководители сельскохозяйственных организаций обеспечили должный уровень производственно-технологической дисциплины (Кобринский, Березовский, Ляховичский районы).

Наряду с тем, что основная причина падежа скота - невыполнение правил его содержания, имеются случаи безответственного отношения работников к проведению лечебных и профилактических мероприятий. Этому способствует неукомплектованность специалистами ветеринарной и зоотехнической служб.

В некоторых хозяйствах для создания видимости благополучной ситуации по сохранности поголовья скота искажали сведения о количестве павших животных (Барановичский, Березовский, Ганцевичский, Лунинецкий, Ляховичский, Столинский районы).

За истекший период года в связи с выявленными фактами сокрытия падежа скота, в том числе под видом реализации работникам организаций и населению, органы прокуратуры возбудили 12 уголовных дел.

В Барановичском и Ивацевичском районах на протяжении длительного периода времени ветеринарные службы не принимали адекватные меры по предупреждению и пресечению нарушений ветеринарно-санитарного законодательства.

Допущены случаи грубого нарушения трудовой дисциплины работниками животноводческой отрасли и несчастных случаев на производстве в Малоритском и Дрогичинском районах.

С целью устранения выявленных недостатков в сфере животноводства прокурор Брестской области внес председателю областного исполнительного комитета представление, в котором потребовано наладить должный контроль за содержанием животных, повысить уровень ответственности работников и должностных лиц сельхозорганизаций, принять ряд иных организационно-практических мер.

Всего в текущем году прокуроры Брестчины вынесли более 80 актов надзора по фактам нарушений, связанным с непроизводительным падежом скота. По результатам их рассмотрения к различным видам ответственности привлечено почти 500 человек.