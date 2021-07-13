Аграрии Беларуси убрали 19,8 тыс. га озимого ячменя, что составляет 70,2% от запланированных площадей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, завершена уборка озимого ячменя в Гомельской области, на финишной прямой – Брестская (91,3%) и Могилевская области (87,4%). В Минской области убрано 66,4%, в Гродненской – 54,9%.

Уже намолочено 97,1 тыс. тонн озимого ячменя, урожайность составляет 49,1 ц/га. Больше всего озимого ячменя намолотили в Минской области – 35,8 тыс. тонн. Это почти в два раза больше, чем на этот же день в 2020 году.

Аграрии также приступили к уборке льна – вытереблено 5,05 тыс. га, или 12% запланированных площадей.

Вторым укосом скошено 468,5 тыс. га, или 57,7% от запланированного, заготовлено сена 595,4 тыс. тонн (53,3%), сенажа – 10148,6 тыс. тонн (75,1%), силоса – 322,5 тыс. тонн (1,67%).