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ЭКОНОМИКА РБ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛИСЬ С НАЧАЛА ГОДА НА 5,4%
12:49 13.07.2021
Потребительские цены в Витебской области в июне 2021 года выросли по сравнению с маем на 0,5%, с начала года – на 5,4%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в июне 2021 года к уровню июня 2020 года потребительские цены подскочили на 8,8%, за январь-июнь текущего года к уровню января-июня 2020 года – на 8,1%.
Продовольственные товары в июне 2021 г. по сравнению с маем подорожали на 0,6%, с начала года – на 5,4%. Цены на продтовары в июне 2021 года к июню 2020 года выросли на 8,4%, за январь-июнь текущего года к уровню соответствующего периода прошлого года – на 7,6%.
Непродовольственные товары в июне подорожали по сравнению с маем на 0,3%, с начала года – на 5,3%. Цены на непродовольственные товары в июне 2021 года к июню 2020 года выросли на 9,3%, за январь-июнь текущего года к уровню января-июня 2020 года – на 8,7%.
Цены на услуги в июне по сравнению с маем подросли на 0,5%, с начала года - на 4,6%. Услуги в июне 2021 года подорожали по сравнению с июнем 2020 года на 8,6%, в январе-июне текущего года к январю-июню 2020 года – на 8,6%.
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