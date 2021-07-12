В сельхозорганизации Жлобинского района почти 3 года скрывали падеж крупного рогатого скота. Этот факт выявил Жлобинский межрайонный комитет государственного контроля совместно с районным отделом внутренних дел.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Гомельской области, установлено сокрытие падежа 283 голов крупного рогатого скота (КРС) путем составления фиктивных актов на реализацию мяса работникам на сумму более 140 тыс. рублей.

Расходы по оплате несуществующего мяса компенсировались работникам выплатами по нарядам на сдельную работу, которая фактически не выполнялась. В первичные учетные документы о движении скота на фермах вносились заведомо ложные сведения, данные госстатотчетности искажались. Реальный ущерб предприятию составил более 60 тыс. рублей.

По материалам проверки в отношении руководителя и пяти должностных лиц сельхозорганизации Жлобинского района возбуждены уголовные дела.