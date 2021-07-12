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ЭКОНОМИКА РБ
БАРГУ И УПП «НИВА-ХОЛДИНГ» РАЗРАБОТАЮТ ДОРОЖНУЮ КАРТУ» ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ
11:58 13.07.2021
Барановичский государственный университет (БарГУ) и УПП «Нива-Холдинг» до сентября 2021 года разработают «дорожную карту» по сотрудничеству. Такое решение принято в ходе круглого стола «Развитие научно-образовательного сотрудничества» совместно с УПП «Нива-Холдинг» на базе данного предприятия (Солигорск), который прошел 12 июля.
Как сообщает Telegram-канал Минобразования, с целью дальнейшего развития сотрудничества БарГУ и УПП «Нива-Холдинг» от университета на круглом столе были представлены 2 инициативы: создание на базе предприятия филиала кафедры (инженерного факультета) и создание отраслевой лаборатории.
Функционирование филиала и отраслевой лаборатории БарГУ позволит повысить практико-ориентированность подготовки студентов университета, обеспечит целенаправленную подготовку специалистов для предприятия-партнера, активизирует направления научно-исследовательской, инновационной деятельности преподавателей и студентов университета.
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