Барановичский государственный университет (БарГУ) и УПП «Нива-Холдинг» до сентября 2021 года разработают «дорожную карту» по сотрудничеству. Такое решение принято в ходе круглого стола «Развитие научно-образовательного сотрудничества» совместно с УПП «Нива-Холдинг» на базе данного предприятия (Солигорск), который прошел 12 июля.

Как сообщает Telegram-канал Минобразования, с целью дальнейшего развития сотрудничества БарГУ и УПП «Нива-Холдинг» от университета на круглом столе были представлены 2 инициативы: создание на базе предприятия филиала кафедры (инженерного факультета) и создание отраслевой лаборатории.

Функционирование филиала и отраслевой лаборатории БарГУ позволит повысить практико-ориентированность подготовки студентов университета, обеспечит целенаправленную подготовку специалистов для предприятия-партнера, активизирует направления научно-исследовательской, инновационной деятельности преподавателей и студентов университета.