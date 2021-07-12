В Брестской области индекс цен на продовольственные товары в июне 2021 г. по сравнению с маем 2021 г. составил 100,8%, с декабрем 2020 г. – 107,0%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, рост цен на продтовары в июне 2021 года к июню 2020 года составил 10,2%. За январь-июнь 2021 года к уровню января-июня 2020 года цены на продтовары подскочили на 8,9%.

Непродовольственные товары в июне 2021 года подорожали по сравнению с маем на 0,5%, с начала года – на 5,3%. При этом годовой рост цен в июне составил 9,9%. За январь-июнь 2021 года к уровню января-июня 2020 года цены на непродовольственные товары выросли на 9%.

Цены на услуги в июне 2021 года выросли по сравнению с маем на 0,7%, с начала года – на 5%. Годовой рост цен на услуги в июне составил 9,2%. В январе-июне 2021 года к соответствующему периоду 2020 года услуги стали дороже на 8,9%.