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ЭКОНОМИКА РБ
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 33,5%
10:58 13.07.2021
В январе-мае 2021 г. внешнеторговый оборот товаров Беларуси составил 30 126,4 млн долларов США и из расчета в текущих ценах вырос уровню января-мая 2020 г. на 33,5%.
Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе экспорт составил 14 543,3 млн долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 38,9%, импорт - 15 583,1 млн долларов, или на 28,9% больше.
По итогам января-мая 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении увеличился на 24,7%, импорт – на 10,2%. Средние цены экспорта выросли на 11,4%, импорта – на 16,9%.
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