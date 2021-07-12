Первый этап вступительной кампании в вузы и ссузы в Беларуси подходит к завершению. Испытания стартовали 16 июня с белорусского языка, последнее ЦТ по основному графику (всемирная история, новейшее время) прошло 8 июля. Резервные дни намечены на 14, 16 и 18 июля.

Как сообщил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, второй этап вступительной кампании, который пройдет с 20 по 26 июля, начинается с приема документов в вузы.

"В этом году мы на два дня продлеваем прием документов от абитуриентов на сельскохозяйственные специальности (до 28 июля). Зачисление на бюджет в основной набор состоится до 5 августа, на платное - до 11 августа. Для поступающих на творческие специальности срок зачисления продлен до 6 августа", - отметил вице-премьер, которого цитирует сайт правительства.

Прием документов в ссузы пройдет в период с 20 июля по 3 августа, что позволит абитуриентам, не поступившим в вузы, принять участие в конкурсе для получения среднего специального образования. Зачисление в ссузы завершится 18 августа.

По словам Игоря Петришенко, особенностью этапа приема документов в вузы в текущем году будет широкое использование возможностей электронных кабинетов абитуриентов. Они предоставляются практически каждым вузом для предварительной регистрации документов для участия в конкурсе на получение высшего образования I ступени. Каждый абитуриент сможет внести необходимую информацию в личном электронном кабинете. Приемные комиссии организуют предварительную запись для личного посещения вуза (формируют электронную очередь) с целью непосредственной подачи оригиналов документов. Данная мера будет способствовать уменьшению количества людей в приемных комиссиях вузов, а также позволит сократить время для оформления документов. Информация о результатах зачисления в число студентов учреждения высшего образования может направляться в электронном виде - посредством электронного сервиса "Цифровой кабинет абитуриента".

В этом году планируется принять в вузы около 55 тыс. человек. В том числе для получения высшего образования I ступени за счет средств бюджета планируется принять 27,8 тыс. человек, что более чем на 2% превышает план приема 2020 года. На платной основе планируется зачислить 27,1 тыс. человек, что немногим менее прошлогоднего плана приема. Что касается дневной формы обучения за счет средств бюджета, увеличены контрольные цифры приема на медицинские (плюс 160 мест), педагогические специальности (плюс 78 мест), а также специальности в сфере архитектуры и строительства (плюс 79 мест).

Для получения среднего специального образования планируется принять 39,6 тыс. человек.