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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В БЕЛАРУСИ В ИЮНЕ ВЫРОСЛИ НА 1,2%, С НАЧАЛА ГОДА – НА 9,1%
09:34 13.07.2021
Индекс цен производителей промышленной продукции в июне 2021 г. по сравнению с маем 2021 г. составил 101,2%, с декабрем 2020 г. – 109,1%, в том числе на инвестиционные товары – 101,6% и 108,3% соответственно, промежуточные товары – 101,4% и 113,5%, потребительские товары – 100,4% и 103,7% соответственно.
Как сообщает Национальный статкомитет, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в июне 2021 г. по сравнению с маем 2021 г. составил 99,4%, с декабрем 2020 г. – 107,4%, в том числе в растениеводстве – 94,3% и 105,8% соответственно, животноводстве – 100,8% и 107,8% соответственно.
Индекс цен в строительстве в июне 2021 г. по сравнению с маем 2021 г. составил 101,7%, с декабрем 2020 г. – 106,8%, в том числе на строительно-монтажные работы – 102,6% и 108,7% соответственно, машины и оборудование – 100,2% и 102,2%, прочие работы и затраты – 103% и 106,2% соответственно.
Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в июне 2021 г. по сравнению с маем 2021 г. составил 100,1%, с декабрем 2020 г. – 104,8%.
Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в июне 2021 г. по сравнению с маем 2021 г. составил 100%, с декабрем 2020 г. – 100,1%.
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