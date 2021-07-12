Прокурор Минской области Юрий Щетько посетил ряд хозяйств Вилейского и Мядельского районов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, на производственных объектах ОАО «Алая заря» Вилейского района установлены факты нарушений санитарного состояния молочно-товарных ферм и комплексов, несвоевременного оказания ветеринарной помощи животным, учета поголовья, необеспечения зоотехнических и ветеринарных норм при содержании и выращивании скота.

На животноводческих объектах ОАО «Слабодская заря» Мядельского района не обеспечено выполнение ветеринарно-санитарных правил в части содержания, кормления, выращивания скота, проведения селекционной и племенной работы.

В данных хозяйствах выявлены нарушения требований Закона Республики Беларусь «Об идентификации, регистрации, прослеживаемости сельскохозяйственных животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения», касающиеся внесения информации в систему ИС «AITS» о новорожденном молодняке.

Результаты проведенных проверок свидетельствовали об отсутствии должного контроля со стороны районных управлений сельского хозяйства и продовольствия, а также ветеринарных станций по соблюдению ветеринарно-санитарных норм на животноводческих объектах.

Прокурор Минской области Юрий Щетько указал руководителям хозяйств на имеющиеся нарушения в деятельности животноводческих объектов. Поручил территориальным прокурорам внести соответствующие акты прокурорского реагирования, а ход выполнения мероприятий по устранению выявленных нарушений взял на контроль.

Вопросы непроизводительного падежа скота и обеспечения надлежащих условий функционирования животноводческих объектов остаются на контроле в прокуратуре Минской области.