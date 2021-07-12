ЭКОНОМИКА РБ

АВТОМОБИЛЬНОЕ ТОПЛИВО НА АЗС БЕЛАРУСИ С 13 ИЮЛЯ ВНОВЬ ДОРОЖАЕТ

09:09 13.07.2021 С 13 июля 2021 года на одну копейку вновь дорожает автомобильное топливо на АЗС Беларуси «в соответствии с принятой концерном «Белнефтехим» стратегией». Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне, розничные цены составят: на бензин АИ-92-К5-Евро - 1,91 рубля, АИ-95-К5-Евро – 2,01 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,21 рубля, ДТ – 2,01 рубля. Это уже двадцать первое изменение цен на автомобильное топливо в 2021 году, которое концерн увязывает с ростом цен на нефть на мировом рынке. В прошлый раз цены на АЗС Беларуси повышались на копейку 6 июля.