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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ РОСТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН С НАЧАЛА ГОДА СОСТАВИЛ 6%
18:00 12.07.2021
Потребительские цены в Минской области в июне 2021 года выросли по сравнению с маем 2021 года на 0,7%, с начала года – на 6%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в июне 2021 года по сравнению с июнем 2020 года цены увеличились на 9,9%, а по сравнению с январем-июнем прошлого года – на 8,8%.
Продовольственные товары в июне 2021 года подорожали по сравнению с маем на 0,5%, с начала года – на 6,2%. В свою очередь годовой рост цен на продтовары в июне составил 9,6%. За январь-июнь 2021 года цены подорожали к уровню января-июня 2020 года на 8,2%.
Цены на непродовольственные товары выросли в июне текущего года на 0,8%, с начала года – на 5,7%. При этом рост цен на непродовольственные товары в июне 2021 года к июню 2020 года составил 10,3%. За январь-июню 2021 года к уровню января-июня 2020 года цены подскочили на 9,7%.
Стоимость услуг в июне 2021 года по сравнению с маем 2021 года выросла на 0,4%, с начала года –на 4,75,1%. В июне 2021 года цены на услуги по сравнению с июнем 2020 года подскочили на 9,7%. За январь-июню текущего года к соответствующему уровню 2020 года услуги подорожали на 9,3%.
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