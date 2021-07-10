ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) ввела предторговый ценовой коридор с фиксированной верхней границей на торгах пилопродукцией на внутренний рынок.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, ценовой коридор будет действовать по 28 июля 2021 года включительно и применяться к любым типоразмерам и условиям поставки в разрезе наименований, сортов и влажности.

Такая мера предпринята с целью сдерживания дальнейшего роста цен на пиломатериалы для отечественных потребителей.