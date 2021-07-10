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ЭКОНОМИКА РБ
БУТБ ВВЕЛА ЦЕНОВОЙ КОРИДОР НА ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
17:53 12.07.2021
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) ввела предторговый ценовой коридор с фиксированной верхней границей на торгах пилопродукцией на внутренний рынок.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, ценовой коридор будет действовать по 28 июля 2021 года включительно и применяться к любым типоразмерам и условиям поставки в разрезе наименований, сортов и влажности.
Такая мера предпринята с целью сдерживания дальнейшего роста цен на пиломатериалы для отечественных потребителей.
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