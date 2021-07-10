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ЭКОНОМИКА РБ


КОМИТЕТ ГОСКОНТРОЛЯ ВЫРАБОТАЛ АЛГОРИТМ РАБОТЫ ПО СОКРАЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ДОЛГОСТРОЯ


17:41 12.07.2021

Комитет государственного контроля Беларуси выработал алгоритм работы по сокращению объектов сверхнормативного строительства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ведомстве, на 1 января 2021 года в стране насчитывалось 4465 объектов сверхнормативного строительства, из которых в стадии продолжения строительства находилось только 25%. По остальным объектам строительство не велось или они находились на консервации. Около 70% объектов сверхнормативного строительства являлись долгостроями уже более 5 лет (20% из них стали долгостроями более 20 лет назад). При этом в объекты сверхнормативного строительства вложено (а точнее «заморожено») 8,6 млн. руб., половина этих средств приходится на господдержку и банковские кредиты.

По итогам первого квартала 2021 года общее количество сверхнормативных объектов незначительно уменьшилось (на 237 единиц) и составило 4 228 (при этом был образован 271 новый объект).

В настоящее время наибольшее количество долгостроев находится в Минской (1164) и Витебской (766) областях – на их долю приходится около 50% от всех сверхнормативных объектов.

По целевому назначению наибольшее число долгостроев составляют объекты коммунального (1398) и сельского (899) хозяйства – 52% от всех сверхнормативных объектов незавершенного строительства.

С учетом проведенного анализа ситуации Комитетом госконтроля определена концепция организации дальнейшей работы по наведению порядка в этой сфере, которая согласована Лукашенко и принята правительством как руководство к действию.

Так, правительству поручено определить госорган, уполномоченный на организацию и координацию работы органов власти по снижению сверхнормативного строительства.

Во всех регионах страны с участием работников Комитета госконтроля проведена сплошная инвентаризация (с выездом на места) объектов сверхнормативного строительства. По ее итогам в каждой области и Минске на уровне обл- и райисполкомов проведены совещания по определению дальнейшей судьбы всех объектов сверхнормативного строительства (завершение строительства, консервация, списание, снос, продажа и т.д.).

Комитетом госконтроля предложено разработать и утвердить на уровне Совета министров комплекс мер по сокращению сверхнормативного строительства, который должен включать определение:

порядка формирования и мониторинга региональных и отраслевых мероприятий по сокращению сверхнормативного строительства;

порядка, а также критериев принятия решений об определении дальнейшей судьбы существующих сверхнормативных объектов с учетом оценки реальной потребности как в самих объектах, так и в необходимом объеме финансирования для реализации планируемых мероприятий;

упрощенного порядка списания сверхнормативных объектов;

упрощенного порядка ввода в эксплуатацию сверхнормативных объектов (к примеру, в Гомельской области более половины долгостроев функционируют, но не введены в эксплуатацию).

Также необходимо определить и реализовать действенные меры, направленные на недопущение образования новых сверхнормативных объектов.

С учетом выработанных подходов во всех регионах страны в настоящее время государственными органами проводится работа по формированию региональных и отраслевых мероприятий по сокращению сверхнормативных объектов с учетом реальной потребности в них и наличия необходимого финансирования. Реализация данных мероприятий рассчитана на ближайшие 5 лет.

Комитетом государственного контроля будет осуществляться постоянный пообъектный мониторинг реализации региональных и отраслевых мероприятий.
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