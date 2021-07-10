ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.07.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ВЕБИНАР ДЛЯ БЕЛОРУССКИХ ЭКСПОРТЕРОВ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ПРОДУКЦИИ В ЕГИПЕТСКОМ РЕГИОНЕ СОСТОИТСЯ 13 ИЮЛЯ


17:12 12.07.2021

13 июля 2021 г. в Национальном центре маркетинга МИД Беларуси состоится вебинар, посвященный ведению бизнеса в Египте, Cултанате Оман и Судане.

Мероприятие организовано совместно с посольством Беларуси в Египте и пройдет при участии посла нашей страны в Исламской Республике Египет (в Султанате Оман и Судане – по совместительству) Сергея Терентьева.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, вебинар организован для белорусских предприятий, заинтересованных в экспорте продукции в данный регион. В вебинаре примут участие белорусские производители, а также административные ведомства нашей страны. Советники посольства Беларуси в Египте проинформируют экспортеров об особенностях продвижения экспорта белорусских товаров в данном регионе.

Директор Национального центра маркетинга МИД Беларуси Валерий Садохо выделил факторы, влияющие на привлекательность данного региона для белорусских экспортеров. По его словам, Египет занимает масштабную территорию с населением страны порядка 100 миллионов и является одним из лидеров по численности жителей на африканском континенте. Импорт Египта составляет более 64 млрд долларов США.

«Кроме того, если говорить о развитии экспортной деятельности в странах дальней дуги, то необходимо отметить, что Север Африки находится наиболее близко от Беларуси. Имея значительное экономическое влияние на африканском континенте, Египет может стать региональным хабом, через который наши товары смогут идти далее в некоторые другие страны Африки», - пояснил он.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.07.2021
валюта курс
EUR 3.0502
USD 2.5743
RUB 3.4617
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.07.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0521 +0.0019
USD 2.5704 -0.0039
RUB 3.4456 -0.0161
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0480 3.0530
USD 2.5710 2.5740
RUB 3.4400 3.4470
подробнее

Конвертация в банках
на 12.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1840 1.1890
EUR/RUB 88.5000 88.8500
USD/RUB 74.6000 74.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте