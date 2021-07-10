13 июля 2021 г. в Национальном центре маркетинга МИД Беларуси состоится вебинар, посвященный ведению бизнеса в Египте, Cултанате Оман и Судане.

Мероприятие организовано совместно с посольством Беларуси в Египте и пройдет при участии посла нашей страны в Исламской Республике Египет (в Султанате Оман и Судане – по совместительству) Сергея Терентьева.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, вебинар организован для белорусских предприятий, заинтересованных в экспорте продукции в данный регион. В вебинаре примут участие белорусские производители, а также административные ведомства нашей страны. Советники посольства Беларуси в Египте проинформируют экспортеров об особенностях продвижения экспорта белорусских товаров в данном регионе.

Директор Национального центра маркетинга МИД Беларуси Валерий Садохо выделил факторы, влияющие на привлекательность данного региона для белорусских экспортеров. По его словам, Египет занимает масштабную территорию с населением страны порядка 100 миллионов и является одним из лидеров по численности жителей на африканском континенте. Импорт Египта составляет более 64 млрд долларов США.

«Кроме того, если говорить о развитии экспортной деятельности в странах дальней дуги, то необходимо отметить, что Север Африки находится наиболее близко от Беларуси. Имея значительное экономическое влияние на африканском континенте, Египет может стать региональным хабом, через который наши товары смогут идти далее в некоторые другие страны Африки», - пояснил он.