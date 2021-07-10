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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВЫМ ЗАМНАЧАЛЬНИКА МИНСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТАМОЖНИ НАЗНАЧЕНА ЛЮДМИЛА ШЕВЕРДАК
16:47 12.07.2021
Председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Владимир Орловский назначил Людмилу Шевердак на должность первого заместителя начальника Минской региональной таможни. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в ГТК.
Людмила Шевердак - советник таможенной службы I ранга. Родилась в 1962 году в селе Терещенки Ульяновского района Сумской области (Украина). В 1987 году окончила Белорусскую сельскохозяйственную академию по специальности «Экономист-организатор сельскохозяйственного производства». В 1995 году - Белорусский государственный университет по специальности «Правоведение».
Поступила на службу в таможенные органы в июле 1993 г. на должность инспектора отдела таможенных платежей и статистики Могилевской таможни и прошла путь до заместителя начальника таможни.
С марта 2020 года назначена на должность заместителя начальника Минской региональной таможни.
В 2010 году награждена медалью «За працоўныя заслуги». В 2017 году присвоено почетное звание «Заслужаны мытнік Рэспублікі Беларусь».
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