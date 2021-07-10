Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети автоматической защитой генератора. Об этом сообщает Telegram-канал «Минэнерго.

«12 июля в 12.57 первый энергоблок БелАЭС отключен от сети автоматической защитой генератора. В соответствии со штатным алгоритмом было произведено снижение мощности реакторной установки», - говорится в сообщении.

В нем также утверждается, что радиационная обстановка на АЭС и в зоне наблюдения не менялась.

«Причины отключения электрогенератора устанавливаются. После их устранения энергоблок будет включен в работу», - информирует Минэнерго.