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ЭКОНОМИКА РБ
РАЗРЫВ МЕЖДУ СРЕДНИМ УРОВНЕМ ЦЕН ПЕРВИЧНОГО И ВТОРИЧНОГО РЫНКОВ ЖИЛЬЯ СТОЛИЦЫ СОСТАВЛЯЕТ 64 $/М2
15:14 12.07.2021
Индекс цен вторичного рынка жилья за неделю, с 5 по 12 июля 2021 года, снизился на 0,4% и составил 1234 $/м2.
Как сообщает Realt.by, текущее значение индекса является самым низким за последние 11 недель.
Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю уменьшилась на 0,2% и на данный момент равна 1298 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 64 $/м2 в пользу «первички».
Средняя цена квадратного метра квартир в Минске без учета влияния новостроек за последние семь дней выросла на 0,3% и составила $1327.
Небольшое снижение цен наблюдается на вторичном рынке квартир белорусской столицы на протяжении 3 недель.
Динамика объема предложения сменила направление: за неделю количество выставленных на продажу объектов подросло на 1,9%. Рынок пополнился в основном за счет 3- и 2-комнатных квартир, которых за последние семь дней стало больше на 3% и 2% соответственно.
Среди районов города в большей мере предложение увеличилось в Центральном и Октябрьском. В Первомайском, Заводском и Ленинском — практически не изменилось.
Средние цены квадратного метра в зависимости от числа комнат изменились за неделю в пределах +/-0,5%. Исключением стали «однушки», где за последнюю неделю было зафиксировано снижение на 1,4%.
В районах города преобладало снижение цен на квартиры. На общем фоне выделялся Советский район, где за последнюю неделю квадратный метр подорожал в среднем на 0,8%.
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