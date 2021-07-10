ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.07.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


РАЗРЫВ МЕЖДУ СРЕДНИМ УРОВНЕМ ЦЕН ПЕРВИЧНОГО И ВТОРИЧНОГО РЫНКОВ ЖИЛЬЯ СТОЛИЦЫ СОСТАВЛЯЕТ 64 $/М2


15:14 12.07.2021

Индекс цен вторичного рынка жилья за неделю, с 5 по 12 июля 2021 года, снизился на 0,4% и составил 1234 $/м2.

Как сообщает Realt.by, текущее значение индекса является самым низким за последние 11 недель.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю уменьшилась на 0,2% и на данный момент равна 1298 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 64 $/м2 в пользу «первички».

Средняя цена квадратного метра квартир в Минске без учета влияния новостроек за последние семь дней выросла на 0,3% и составила $1327.

Небольшое снижение цен наблюдается на вторичном рынке квартир белорусской столицы на протяжении 3 недель.

Динамика объема предложения сменила направление: за неделю количество выставленных на продажу объектов подросло на 1,9%. Рынок пополнился в основном за счет 3- и 2-комнатных квартир, которых за последние семь дней стало больше на 3% и 2% соответственно.

Среди районов города в большей мере предложение увеличилось в Центральном и Октябрьском. В Первомайском, Заводском и Ленинском — практически не изменилось.

Средние цены квадратного метра в зависимости от числа комнат изменились за неделю в пределах +/-0,5%. Исключением стали «однушки», где за последнюю неделю было зафиксировано снижение на 1,4%.

В районах города преобладало снижение цен на квартиры. На общем фоне выделялся Советский район, где за последнюю неделю квадратный метр подорожал в среднем на 0,8%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.07.2021
валюта курс
EUR 3.0502
USD 2.5743
RUB 3.4617
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.07.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0521 +0.0019
USD 2.5704 -0.0039
RUB 3.4456 -0.0161
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0480 3.0530
USD 2.5710 2.5740
RUB 3.4400 3.4470
подробнее

Конвертация в банках
на 12.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1840 1.1890
EUR/RUB 88.5000 88.8500
USD/RUB 74.6000 74.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте