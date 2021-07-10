Около 1400 тормозных колодок «забыли» указать в документах при их перемещении через таможенную границу из Германии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестской таможне, партия тормозных колодок ввозилась в автопоезде MAN среди сборного груза – автозапчастей к грузовому автомобилю. Товар следовал на территорию ЕАЭС через пункт пропуска «Козловичи».

При досмотре грузовика брестские таможенники установили несоответствие количества автозапчастей, указанного в документах, с фактически находящимся в грузовом отсеке.

Недекларирование партии колодок послужило бы основанием для занижения размера уплаты таможенных платежей на 17,5 тыс. белорусских рублей. Стоимость незаконно перемещаемого груза составила свыше 87,5 тыс. белорусских рублей.

Брестской таможней начат административный процесс по факту правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь. Санкцией указанной статьи предусмотрен штраф до 30% стоимости незадекларированных товаров.