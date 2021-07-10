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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА СУТКИ В БЕЛАРУСИ ВЫЯВЛЕНО 689 НОВЫХ СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ COVID-19 – МИНЗДРАВ


13:55 12.07.2021

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 12 июля 2021 года выросло до 428,6 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 428 тыс. 595 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 421 тыс. 842 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 537 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3266 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 689 человек, число смертей от COVID-19 - на 9.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 10 тыс. 452 теста. Всего в стране проведено 6 млн 987 тыс. 496 тестов.
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