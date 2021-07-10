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ЭКОНОМИКА РБ
С НАЧАЛА ГОДА В МИНСКЕ ПРОДТОВАРЫ ПОДОРОЖАЛИ НА 5,7%
13:43 12.07.2021
Продовольственные товары в Минске в июне 2021 года подорожали по сравнению с маем 2021 года на 0,3%, с начала года – на 5,7%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, годовой рост цен на продтовары в июне 2021 года составил 8,6%. В январе-июне 2021 года к соответствующему периоду 2020 года цены на продтовары выросли на 7,4%.
Непродовольственные товары в июне 2021 года подорожали по сравнению с маем на 0,7%, с начала года – на 8%. Рост цен в июне 2021 года к июню 2020 года составил 16,3%. В январе-июне 2021 года к январю-июню 2020 года цены на непродовольственные товары взлетели на 12,5%.
Цены на услуги в июне 2021 года выросли по сравнению с маем на 1,5%, с начала года – на 5,5%. При этом годовой рост цен на услуги в июне 2021 года составил 10,2%. В январе-июне 2021 года к январю-июню 2020 года цены рванули вверх на 8,9%.
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