Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску пресечена противоправная деятельность руководителя одного из крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ), расположенного на территории Минского района, который выплачивал работникам зарплату «в конверте».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, официально в КФК трудоустроены и работают 23 человека (сборщики, продавцы, грузчик). В то же время установлено, что без оформления отношений с КФХ трудовую деятельность осуществляли еще 8 работников (продавцы на одном из столичных рынков), которым выплачивалась заработная плата «в конверте». В общей сложности данным работникам в период с мая 2020 года по март 2021 года было выплачено 15,6 тыс. рублей.

С выплаченных «серых» зарплат не производилось исчисление, удержание и перечисление сумм подоходного налога, обязательных страховых взносов в фонд социальной защиты населения Республики Беларусь, а также страховых взносов по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

С учетом проведенных проверочных мероприятий в настоящее время с данными работниками заключены договоры подряда. Неуплаченные выплаты и взносы поступили в бюджет в полном объеме.