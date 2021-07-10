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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА МИНСКОГО РАЙОНА ВЫПЛАЧИВАЛ РАБОТНИКАМ ЗАРПЛАТУ «В КОНВЕРТЕ»
13:19 12.07.2021
Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску пресечена противоправная деятельность руководителя одного из крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ), расположенного на территории Минского района, который выплачивал работникам зарплату «в конверте».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, официально в КФК трудоустроены и работают 23 человека (сборщики, продавцы, грузчик). В то же время установлено, что без оформления отношений с КФХ трудовую деятельность осуществляли еще 8 работников (продавцы на одном из столичных рынков), которым выплачивалась заработная плата «в конверте». В общей сложности данным работникам в период с мая 2020 года по март 2021 года было выплачено 15,6 тыс. рублей.
С выплаченных «серых» зарплат не производилось исчисление, удержание и перечисление сумм подоходного налога, обязательных страховых взносов в фонд социальной защиты населения Республики Беларусь, а также страховых взносов по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
С учетом проведенных проверочных мероприятий в настоящее время с данными работниками заключены договоры подряда. Неуплаченные выплаты и взносы поступили в бюджет в полном объеме.
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