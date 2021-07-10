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ЭКОНОМИКА РБ


ПЯТЬ СЛОЖНЕЙШИХ ОПЕРАЦИЙ НА СЕРДЦЕ И СОСУДАХ У ДЕТЕЙ ПРОВЕЛИ В РНПЦ ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ


13:12 12.07.2021

Пять сложнейших операций на сердце и сосудах у детей провели на прошлой неделе в РНПЦ детской хирургии, сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Как рассказал директор центра Константин Дроздовский, на прошлой неделе в Минск были приглашены пятеро детей со всех регионов Беларуси с сложнейшими врожденными пороками сердца и сосудов, в том числе с аномалией Эбштейна – редким пороком сердца. Операции прошли при непосредственном участии одного из известнейших и опытных кардиохирургов мира, профессора Афксендиоса Калангоса, президента Фонда Калангоса (Швейцария).

«Это уже второй такой проект с участием доктора Калангоса. Аномалия Эбштейна – очень редкий порок, который успешно оперируется в нашем центре, однако крайние его формы сопровождаются в мире высокой смертностью. Именно поэтому мы пригласили профессора с огромным опытом выполнения таких операций. На этот раз, в связи с пандемическими ограничениям, доктор смог к нам приехать через 1,5 года. После операций все дети чувствуют себя удовлетворительно», – рассказал Константин Дроздовский.

По словам директора, также была выполнена операция при редчайшей патологии – торакоабдоминальной аневризмой брюшной аорты у 11-летнего мальчика. «Аневризмы встречаются у взрослых, а вот у ребенка – впервые в мировой практике», – сказал Константин Дроздовский.

Ребенок перенес инфекцию, которая привела к возникновению торакоабдоминальной аневризмы брюшной аорты (эта аневризма затронула и грудную и брюшную полости). Ребенок наблюдался в РНПЦ детской хирургии 4 года. Но эта патология как бомба – ребенок мог погибнуть в любой момент.

«Когда профессор приезжал в прошлый раз ребенок был проконсультирован, уже тогда родителям мальчика было предложено провести операцию. Вначале мы обращались в ведущие детские и взрослые сосудистые центры разных стран мира, но нам везде отказали в помощи этому ребенку. Мы решились провести ее сами под руководством профессора Калангоса. Операция была тяжелейшая технически, по ведению пациента, мы понимали, что у ребенка могут возникнуть и постоперационные осложнения. В общей сумме операция длилась более 10 часов. Важно было сохранить все артерии, чтобы дать малышу жить полноценной жизнью дальше. Сейчас уже можно сказать, что операция прошла удачно. Мальчик чувствует себя удовлетворительно. Судя по медицинским источникам – такая операция у детей – первая в мировой практике», – рассказал Константин Дроздовский.

Программу по хирургическому лечению редких аномалий сердца и сосудов у детей уже второй год подряд проводит директор Детского хирургического центра, главный внештатный детский кардиохирург Минздрава Константин Дроздовский совместно с президентом и основателем Глобального форума по гуманитарной медицине в кардиологии и кардиохирургии, а также президентом и соучредителем Global Heart Network, сердечно-сосудистым хирургом Афксендиосом Калангосом.

Афксендиос Калангос – заведующий отделением детской и врожденной сердечно-сосудистой хирургии в больнице Митера в Афинах и профессор детской сердечно-сосудистой хирургии в университетской больнице Коч в Стамбуле. Он также является изобретателем методики биоразлагаемой аннулопластики, используемой для восстановления митрального и трикуспидального клапанов у детей.
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