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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 2,2 МЛН ЭЛЕКТРОННЫХ БИЛЕТОВ РЕАЛИЗОВАНО НА ПОЕЗДА БЖД ЗА 6 МЕСЯЦЕВ


12:58 12.07.2021

За первую половину 2021 года пассажиры Белорусской железной дороги оформили более 1,6 миллиона электронных билетов на поезда с нумерованными местами и свыше 579 тысяч билетов на поезда с ненумерованными местами (городских линий и региональных линий экономкласса).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, пассажиры поездов региональных линий экономкласса и городских линий в основном приобретают билеты через мобильное приложение, в то время как пассажиры поездов с нумерованными местами используют как раздел «Услуги пассажирам» на сайте pass.rw.by, так и приложение для мобильных устройств.

В целом электронные сервисы пользуются популярностью, с их помощью приобретается 42% билетов на поезда с нумерованными местами.

Белорусская железная дорога продолжает развитие безбумажных технологий и дистанционных сервисов, стремится сделать их максимально простыми и удобными. С декабря 2019 года пассажирам доступны обновленный раздел «Услуги пассажирам» на сайте БелЖД (pass.rw.by) и бесплатное мобильное приложение «БЧ. Мой поезд». В настоящее время мобильное приложение «БЧ. Мой поезд» установили уже более 280 тысяч пользователей.
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