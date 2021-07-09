4 деревни, хутор и поселок изменили свою «прописку» в связи с изменениями административно-территориального устройства Витебской, Гомельской, Могилевской областей и их районов, предусмотренными указом от 5 апреля 2021 г. № 136 «Об административно-территориальном устройстве Витебской, Гомельской и Могилевской областей».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном кадастровом агентстве, в Единый реестр административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь 1 июля 2021 года внесены границы Витебской, Гомельской, Могилевской областей и их районов. Одновременно приведены в соответствие границы сельсоветов, находящиеся на стыке данных областей и их районов.

Теперь в Реестре АТЕ и ТЕ содержится пространственная информация в отношении всех 6 областей и 118 районов нашей страны: Брестская – 16, Витебская – 21, Гомельская – 21, Гродненская – 17, Минская – 22, Могилевская – 21.

Деревни Шестовичи, Черноцкое, Мойсеевичи, Велавск и поселок Шестовичи перешли из Петриковского района в Мозырский район Гомельской области, а хутор Доброплёсовский из Россонского района в Верхнедвинский район Витебской области

Вся актуальная информация о границах областей и районов доступна на Публичной кадастровой карте Беларуси.