Авиакомпания «Белавиа» сокращает количество рейсов в Израиль.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, в связи с решением Министерства здравоохранения Израиля о включении Беларуси в список стран с максимальным риском, так называемый красный список с 12 июля 2021 года (Узбекистан, Аргентина, Беларусь, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Россия), авиакомпания «Белавиа» сокращает количество рейсов, выполняемых в Израиль. Рейсы будут выполняться в следующие даты: 14 июля, 18 июля, 21 июля, 23 июля 25 июля.

Установленные Министерством здравоохранения правила запрещают выезд израильских граждан и резидентов (за исключением случаев, утвержденных Комиссией по исключениям) в страны с максимальным риском, и, кроме того, все въезжающие в Израиль из этих стран (любого возраста, включая переболевших коронавирусом и вакцинированных) должны соблюдать карантин (самоизоляцию), следуя указаниям Министерства здравоохранения Израиля.

Вышеуказанное действует до 25 июля 2021 года и будет продлеваться по мере необходимости в соответствии с уровнем заболеваемости в каждой из стран.