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ЭКОНОМИКА РБ
СВЫШЕ 1,6 МЛН РУБЛЕЙ ИЗ ФОНДА ПРЕЗИДЕНТА ПО ПОДДЕРЖКЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НАПРАВЯТ НА ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
11:25 12.07.2021
Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета фонда президента по поддержке культуры и искусства, сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, за счет средств фонда будет оказана поддержка на сумму более Br1,6 млн для реализации творческих проектов.
Часть средств будет направлена на проведение реставрационных и восстановительных работ на четырех объектах со статусом историко-культурной ценности. Это усадебно-парковые ансамбли в деревне Закозель Дрогичинского района и агрогородке Залесье Сморгонского района, памятник архитектуры XIX века, реставрируемый под краеведческий музей, в Лепеле и замок в агрогородке Гольшаны Ошмянского района.
Кроме того, денежные средства выделят на пополнение фондов Национальной библиотеки Беларуси комплексом рукописных и печатных книжных памятников.
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