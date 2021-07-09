Государственное учреждение «Госфармнадзор» получило сертификат на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования» и СТБ ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования» в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, сертификация ISO 9001 охватывает такие виды деятельности, как: инспектирование (фармацевтическая инспекция) на соответствие требованиям надлежащих фармацевтических практик; организация контроля качества лекарственных средств, находящихся в обращении на территории Беларуси.

Сертификация соответствия требованиям международного стандарта гарантирует, что политика, практика и процедуры ГУ «Госфармнадзор» обеспечивают постоянное качество услуг, которые предоставляются заинтересованным лицам.

Теперь, разработанные документы и результаты проведенных мероприятий (инспектирование, проверки, мониторинги, отбор образцов) будут признаваться регуляторными органами государств-членов ЕАЭС, ЕС и других стран.

Государственное учреждение «Государственный фармацевтический надзор в сфере обращения лекарственных средств «Госфармнадзор» создано 6 апреля 2020 года