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ЭКОНОМИКА РБ
ГУ «ГОСФАРМНАДЗОР» ПОЛУЧИЛО СЕРТИФИКАТ НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА
10:22 12.07.2021
Государственное учреждение «Госфармнадзор» получило сертификат на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования» и СТБ ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования» в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, сертификация ISO 9001 охватывает такие виды деятельности, как: инспектирование (фармацевтическая инспекция) на соответствие требованиям надлежащих фармацевтических практик; организация контроля качества лекарственных средств, находящихся в обращении на территории Беларуси.
Сертификация соответствия требованиям международного стандарта гарантирует, что политика, практика и процедуры ГУ «Госфармнадзор» обеспечивают постоянное качество услуг, которые предоставляются заинтересованным лицам.
Теперь, разработанные документы и результаты проведенных мероприятий (инспектирование, проверки, мониторинги, отбор образцов) будут признаваться регуляторными органами государств-членов ЕАЭС, ЕС и других стран.
Государственное учреждение «Государственный фармацевтический надзор в сфере обращения лекарственных средств «Госфармнадзор» создано 6 апреля 2020 года
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