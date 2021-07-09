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ЭКОНОМИКА РБ
АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГПРОМА И ВИТЕБСКИЙ "МЯСОМОЛПРОМ" ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
10:16 12.07.2021
Ассоциация предприятий легкой промышленности и Витебский "Мясомолпром" заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает Тelegram-канал концерна "Беллегпром".
Согласно информации, стороны договорились наладить эффективное взаимодействие по поставкам и переработке кожевенного сырья.
"Уверены, что соглашение сделает максимально эффективным сотрудничество поставщиков кожевенного сырья и переработчиков. Ведь не секрет, что сегодня зачастую у производителей кожтоваров возникают вопросы по качеству шкур. Рассчитываем, что наладим конструктивный диалог…", - прокомментировала директор Ассоциации Наталия Мурашко.
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