ЭКОНОМИКА РБ

АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГПРОМА И ВИТЕБСКИЙ "МЯСОМОЛПРОМ" ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

10:16 12.07.2021 Ассоциация предприятий легкой промышленности и Витебский "Мясомолпром" заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает Тelegram-канал концерна "Беллегпром". Согласно информации, стороны договорились наладить эффективное взаимодействие по поставкам и переработке кожевенного сырья. "Уверены, что соглашение сделает максимально эффективным сотрудничество поставщиков кожевенного сырья и переработчиков. Ведь не секрет, что сегодня зачастую у производителей кожтоваров возникают вопросы по качеству шкур. Рассчитываем, что наладим конструктивный диалог…", - прокомментировала директор Ассоциации Наталия Мурашко.