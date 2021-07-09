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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД НАЗНАЧИЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДА ИЗ БРЕСТА В МОСКВУ И ОБРАТНО С 15 ПО 20 ИЮЛЯ
09:36 12.07.2021
Белорусская железная дорога во взаимодействии с ОАО «РЖД» назначила дополнительный поезд № 228/227 Брест-Москва.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, из Бреста поезд будет отправляться 15, 16, 17, 18 и 19 июля в 18.23 и прибывать в Москву в 9.23 следующих суток.
Из Москвы поезд отправится 16, 17, 18, 19 июля в 23.30, а 20 июля – в 23.03 и прибудет в Брест в 14.01 следующих суток.
Проезд поездом предусмотрен только для граждан Беларуси и Российской Федерации.
При этом граждане Беларуси смогут въехать на поезде в Российскую Федерацию только с отрицательным результатом ПЦР-теста, зарегистрированным с использованием мобильного приложения «Путешествую без CОVID-19». При нахождении на железнодорожных вокзалах и в поездах необходимо соблюдать масочный режим.
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