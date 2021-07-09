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ЭКОНОМИКА РБ


ЦИФРОВИЗАЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРИОРИТЕТОМ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ БЕЛАРУСИ – ПРЕМЬЕР


09:21 12.07.2021

Цифровизация учета и контроля за уплатой налогов должна быть приоритетом в стратегии развития налоговой системы. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко.

"Налоговая служба является одним из важнейших звеньев в системе государственного управления. Ее усердная и результативная работа вносит существенный вклад в укрепление экономической безопасности, стабильности, содействует успешной реализации социально значимых проектов и повышению уровня жизни граждан", - сказал Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.

Премьер-министр отметил, что за последние годы налоговая служба прошла модернизацию.

"Введены новые инновационные, технологические элементы, которые позволяют существенно повысить эффективность деятельности налоговой системы и обеспечить более комфортное взаимодействие с плательщиками. Информационная открытость, совершенствование сервисных возможностей стали приоритетными направлениями, которые позволили упростить диалог между государством в лице налоговых органов и гражданами", - добавил он.

"В непростых условиях беспрецедентного давления на нашу страну особую значимость приобретает задача по формированию доходной части бюджета, которая позволяет реализовывать общегосударственные приоритеты. Ключевыми вопросами здесь являются комфортная среда и прозрачность ведения бизнеса, добровольное исполнение им налоговых обязательств, минимизация серых схем уклонения от уплаты, бескомпромиссная борьба с теми, кто нечист на руку. Задача налоговых органов - найти и предложить правительству тот оптимальный баланс, который позволит развиваться экономике страны и в необходимой мере получать доходы в госбюджет. Налоговая служба многое делает для снижения фискальной нагрузки на бизнес. Сократилось количество проведенных проверок, при этом их результативность возросла", - обратил внимание Роман Головченко.

Премьер-министр также подчеркнул, что в эпоху цифровой экономики работа должна строиться за счет внедрения новых прогрессивных механизмов и налоговых инструментов, интегрирования национальных систем контроля уплаты налогов, прослеживаемости, маркировки товаров с аналогичными информационными ресурсами государств - членов ЕАЭС.

"Полная цифровизация учета, контроля за уплатой налогов, внедрение интеллектуальной системы анализа рисков неисполнения налоговых обязательств позволяет завершить построение современной IT-инфраструктуры налоговых органов. Это должно быть безусловным приоритетом в вашей стратегии развития. Развитие электронного взаимодействия с плательщиками, максимальная автоматизация процессов налогового администрирования будут способствовать расширению интеграционных процессов, установлению международных деловых контактов, упрощению торговых отношений между субъектами и странами", - сказал он.
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