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ЭКОНОМИКА РБ


ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ И МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА В БЕЛАРУСИ ЗА ИЮНЬ ИНДЕКСИРОВАТЬСЯ НЕ БУДУТ


17:46 09.07.2021

С учетом индекса потребительских цен в июне 2021 года размер денежных доходов и минимальной заработной платы населения индексироваться не будет, сообщает Министерство труда и социальной защиты.

По информации Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за июнь 2021 г. к маю 2021 г. составил 100,7%.

Индекс потребительских цен за июнь 2021 г. не превысил пятипроцентного порога: к январю 2021 г. – месяцу пересмотра базовой величины и базовой ставки, к маю 2021 г. – месяцу пересмотра бюджета прожиточного минимума.

«Таким образом, денежные доходы, установленные от базовой величины и базовой ставки, а также от бюджета прожиточного минимума за июнь 2021 г. индексации не подлежат», - говорится в сообщении ведомства.

Работникам, получающим доход в организациях из иных источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется согласно части второй статьи 1 Закона по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).

В соответствии с указом № 55 от 28 января 2006 г. норматив индексации денежных доходов за июнь 2021 г. составляет 273 рубля 27 копеек.

«Поскольку индекс потребительских цен за июнь 2021 г. не превысил пятипроцентного порога к январю 2021 г., минимальная заработная плата, установленная с 1 января 2021 г., индексации за июнь 2021 г. не подлежит», - поясняет Минтруда и соцзащиты.

Размер минимальной заработной платы составляет 400 рублей.
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