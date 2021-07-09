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ЭКОНОМИКА РБ


ИНФЛЯЦИЯ В БЕЛАРУСИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛА НА 5,8%


17:09 09.07.2021

В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в июне 2021 г. по сравнению с маем 2021 г. составил 100,76%, с декабрем 2020 г. – 105,8%.

Как сообщает Национальный статкомитет, за январь-июнь текущего года цены выросли по сравнению с январем-июнем 2020 года на 8,8%. При этом годовая инфляция в Беларуси в июне составила 9,9%.

Цены на продовольственные товары в июне выросли по сравнению с маем на 0,5%, с начала года - на 6%. В годовом выражении цены на продукты в июне выросли на 9,1%. За январь-июнь 2021 года к январю-июню 2020 года – на 7,9%.

Непродовольственные товары в июне подорожали на 0,7% по сравнению с маем, с начала года - на 6,3%. В годовом выражении цены на непродовольственные товары выросли в июне на 11,6%. За январь-июнь 2021 года к январю-июню 2020 года – на 10%.

Цены и тарифы на услуги в июне 2021 года по сравнению с маем увеличились на 0,9%, с начала года – на 5,1%. В годовом выражении услуги в июне подорожали на 9,3%. За январь-июнь 2021 года к январю-июню 2020 года – на 8,7%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в июне 2021 г. по сравнению с маем 2021 г. составил 100,7%, с декабрем 2020 г. – 105,2%.
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