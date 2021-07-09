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ЭКОНОМИКА РБ
СТИПЕНДИЙ WARGAMING УДОСТОЕНЫ 24 СТУДЕНТА БГУ
16:21 09.07.2021
Стипендий Wargaming удостоены 24 студента БГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в нынешнем году обладателями денежного вознаграждения стали студенты механико-математического факультета второкурсница Анна Яблонская и третьекурсники Никита Азаров, Камилла Булавская, Любовь Кабо, Дарья Кравченя, Надежда Фролова.
От биологического факультета в числе награждаемых второкурсник Илья Куфко и четверокурсники Анастасия Бубенникова, Кристина Гузаревич, Мария Керезь и Анна Маргай.
Факультет радиофизики и компьютерных технологий представили второкурсник Анатолий Афоненко и третьекурсники Алексей Николаев, Елизавета Смолякова, Полина Ширко, Никита Шульган, а ФПМИ – Иван Шиляев. Наград IT-компании также удостоены студенты физического факультета третьекурсник Алексей Стажинский и четверокурсники Дан Бирюк и Алексей Сухоцкий. Стипендии получили студенты химического факультета второкурсник Данила Леонков, третьекурсница Елизавета Пантелеева и четверокурсники Кирилл Вербило и Максим Гвоздев.
Конкурс на получение стипендии от ведущего разработчика компьютерных игр в БГУ проводится с 2019 года в шестой раз. Направлен он на стимулирование и мотивацию молодежи к научной деятельности. В рамках конкурса выделяется 24 стипендии для студентов шести факультетов БГУ. Для получения гранта студентам необходимо иметь высокую оценку успеваемости, подготовить мотивационное эссе, автобиографию и активно заниматься научно-исследовательской деятельность.
Гранты будут выплачиваться ежемесячно на протяжении семестра.
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