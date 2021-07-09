Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 9 июля 2021 года выросло до 425,8 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 425 тыс. 804 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 418 тыс. 920 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны 1335 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3236 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1250 человек, число смертей от COVID-19 - на 11.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 17 тыс. 733 теста. Всего в стране проведено 6 млн 941 тыс. 505 тестов.

Более 1,06 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них свыше 694,2 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.