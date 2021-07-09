Круглый стол «Перспективы развития электротранспорта и зарядной инфраструктуры в Беларуси» 16 июля 2021 года пройдет в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнрего, участники круглого стола рассмотрят актуальные вопросы реализации Комплексной программы развития электротранспорта на 2021-2025 годы, обсудят прогнозы развития рынка электромобилей в стране с учетом действующих стимулирующих мер, а также озвучат планы по дальнейшему развитию зарядной инфраструктуры для электротранспорта.

Круглый стол организуется в рамках Дня электротранспорта, который состоится в парке «Великий камень» 16 июля. Традиционно в этот день будет работать демонстрационная площадка, где будет представлена электромобильная техника, а также элементы компонентной базы для электромобилей. Среди участников выставки – Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси, приборостроительный завод «Оптрон», BKM Holding, МАЗ, МТЗ, резиденты Китайско-белорусского парка «Великий камень», ПО «Белоруснефть», компании «БЕЛДЖИ», Green cars, Tesla-клуб, Autocom, «РЭНЕРА» и другие.

В мероприятии примут участие представители министерств энергетики и промышленности, ПО «Белоруснефть», а также компаний-импортеров электротранспорта.

Организаторами мероприятия выступают Министерство энергетики и индустриальный парк «Великий камень».