|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.07.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО 953,1 МЛН РУБЛЕЙ
13:26 09.07.2021
В консолидированный бюджет Витебской области за январь-июнь 2021 года поступило 953,1 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, в том числе в республиканский бюджет поступило 132,3 млн рублей, в местный бюджет – 820,8 млн рублей.
В разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по подоходному налогу – 320,4 млн рублей, или 33,6% в доходах консолидированного бюджета, по акцизам – 162,5 млн. рублей (17,0%), по налогу на добавленную стоимость – 149,3 млн рублей (15,7%), по налогу на прибыль – 61,8 млн рублей (6,5%), по налогу на недвижимость – 50,5 млн рублей (5,3%), по налогу при упрощенной системе налогообложения – 29,1 млн рублей (3,1%).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.07.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 09.07.2021
Курсы в банках
на 09.07.2021
Конвертация в банках
на 09.07.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте