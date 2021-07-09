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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО 953,1 МЛН РУБЛЕЙ


13:26 09.07.2021

В консолидированный бюджет Витебской области за январь-июнь 2021 года поступило 953,1 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, в том числе в республиканский бюджет поступило 132,3 млн рублей, в местный бюджет – 820,8 млн рублей.

В разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по подоходному налогу – 320,4 млн рублей, или 33,6% в доходах консолидированного бюджета, по акцизам – 162,5 млн. рублей (17,0%), по налогу на добавленную стоимость – 149,3 млн рублей (15,7%), по налогу на прибыль – 61,8 млн рублей (6,5%), по налогу на недвижимость – 50,5 млн рублей (5,3%), по налогу при упрощенной системе налогообложения – 29,1 млн рублей (3,1%).
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