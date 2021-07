ЭКОНОМИКА РБ

БЕЛОРУСЫ УХОДЯТ В МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОМЕННЫЕ ЗОНЫ — HOSTER.BY

13:14 09.07.2021 В первой половине 2021 года белорусы больше регистрировали доменные имена в международных доменных зонах, в то время как регистрация в национальных зонах уменьшилась. Об этом сообщил технический администратор национальной доменной зоны, регистратор и хостинг-провайдер hoster.by в промежуточных результатах исследования байнета. Так, согласно данным, за первую половину 2021 года в национальных зонах .BY и .БЕЛ зарегистрировано 14,54 тыс. доменов, что на 20% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Удаленных доменов за тот же период также стало почти на 3000 меньше. Однако в целом картина довольно удручающая — количество новых регистраций практически сравнялось с количеством удалений. В прошлом году прирост новых имен составлял 0,9%, в этом году — символический плюс в 91 домен (0,06%). Всего на сегодня в реестре национальной зоны 149,423 домена .BY и .БЕЛ. А это значит, что пользователи байнета смогут отметить юбилейный 150-тысячный домен во второй раз. В 2020 году количество новых доменных имен постепенно росло, и в июне байнет перешагнул отметку в 150 тыс. Однако за лето ситуация резко изменилась — минус 800 доменов. «Во многих своих интервью генеральный директор hoster.by Сергей Повалишев говорил о том, что ситуация в доменной зоне - это зеркало белорусской экономики и развития страны в целом. Промежуточные итоги работы байнета ярко подтверждают сказанное. Закрывающихся онлайн-проектов с каждым годом становится все больше. Если подобная тенденция сохранится, в следующем году мы сможем наблюдать, как количество удаленных доменов превысит новые регистрации, а это значит - байнет начнет уменьшаться», - прокомментировали в компании. Регистрации международных доменов в первой половине 2021 года значительно подросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост количества зарегистрированных международных доменов достигает 35% (например, в зоне .com). В hoster.by полагают, что такие изменения говорят об ослаблении доверия пользователей к белорусскому интернет-пространству.