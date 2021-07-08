Двухдневная Международная конференция «Непрерывное ориентированное образование в области математики и естественных наук: состояние, развитие, перспективы» стартует 12 июля в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, мероприятие пройдет в онлайн-формате и будет направлено на обмен опытом, обсуждение вопросов и выработку предложений по развитию и сочетанию различных форм и направлений дополнительного образования в математике и естественных науках в современных условиях.

Работа конференции запланирована в шести тематических секциях: «Развитие сотрудничества в новых условиях», «Сочетание основного и дополнительного обучения и системы интеллектуальных мероприятий», «Сочетание классического и дистанционного (on-line/off-line) обучения», «Общая методика и методология в новых условиях», «От младшей школы к средней (и старшей)», «Психолого-педагогическое и воспитательное сопровождение». В частности, доклады участников будут посвящены сочетанию основного и дополнительного образования в урочной деятельности по предмету «Физика», использованию графических редакторов при организации образовательного процесса по геометрии, формированию устных вычислительных навыков у учащихся на уроках математики, дистанционному образованию как новой ступени эволюции классического образования, тьюторскому сопровождению процесса обучения химии и др.

По итогам работы научного форума планируется публикация докладов в Электронной библиотеке БГУ.

В форуме примут участие около 60 ученых вузов, учителей школ, гимназий, лицеев и воспитателей дошкольных учреждений из Беларуси, России, Болгарии и Грузии. Это представители БГУ, ВГУ им. П.М. Машерова, ГГУ им. Ф.Скорины, Полоцкой государственной гимназии № 2, гимназии № 3 Бобруйска, средней школы № 6 Могилева, а также Псковского государственного университета, Института управления в экономических, экологических и социальных системах Южного федерального университета (Россия) и др.

Организатором конференции выступает факультет прикладной математики и информатики.