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ЭКОНОМИКА РБ


НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ ВЫРОСЛИ НА 10,3%


12:24 09.07.2021

В бюджет Минской области за январь-июнь 2021 года поступило 2043,2 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 535,9 млн рублей, в местные бюджеты – 1507,3 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минской области, сумма поступлений в консолидированный бюджет за шесть месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2020 года выросла на 10,3%, или на 191,6 млн рублей в сопоставимых ценах.

В разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по подоходному налогу – 610,2 млн рублей, или 29,9% в доходах консолидированного бюджета, экологическому налогу (включая налог за добычу) – 391,3 млн рублей (19,2%), налогу на прибыль – 222,5 млн рублей (10,9%), налогу на добавленную стоимость – 161,6 млн рублей (7,9%), акцизам – 92,1 млн рублей (4,5%), налогу при упрощенной системе налогообложения - 67,8 млн рублей (3,3%).
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