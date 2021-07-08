|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.07.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В 2021 ГОДУ В БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАГОТОВИТЬ 180 ТЫС. ТОНН ЛЬНОТРЕСТЫ
11:35 09.07.2021
В 2021 году в Беларуси планируется заготовить 180 тыс. тонн льнотресты при ожидаемой урожайности 43 цн/га. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, в 2020 году было заготовлено 168,7 тыс. тонн льнотресты при урожайности 35,9 цн/га.
Напомним, лен в Беларуси является исторически возделываемой культурой. Наша страна входит в число крупнейших стран-производителей льняного волокна в мире.
На сегодня возделыванием льна, приготовлением и переработкой льнотресты занимаются 20 льнозаводов.
Выращивание льна-долгунца в республике осуществляется в 36 районах Беларуси. Посевная площадь льна в 2021 году, по данным статистики, составила 41,9 тыс. га.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.07.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 08.07.2021
Курсы в банках
на 09.07.2021
Конвертация в банках
на 09.07.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте