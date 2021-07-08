В 2021 году в Беларуси планируется заготовить 180 тыс. тонн льнотресты при ожидаемой урожайности 43 цн/га. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, в 2020 году было заготовлено 168,7 тыс. тонн льнотресты при урожайности 35,9 цн/га.

Напомним, лен в Беларуси является исторически возделываемой культурой. Наша страна входит в число крупнейших стран-производителей льняного волокна в мире.

На сегодня возделыванием льна, приготовлением и переработкой льнотресты занимаются 20 льнозаводов.

Выращивание льна-долгунца в республике осуществляется в 36 районах Беларуси. Посевная площадь льна в 2021 году, по данным статистики, составила 41,9 тыс. га.