Новый салон связи МТС открылся в торговом центре «Корона» в Минске (ул. Корженевского, 26).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, первых гостей офиса с 8 по 11 июля ждут скидки до 25% на устройства от известных производителей.

В новом салоне представлен большой выбор устройств ведущих мировых брендов: Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, Honor. Здесь можно подобрать смартфон, планшет, смарт-часы и другие гаджеты. Все устройства находятся на открытой витрине, чтобы любой желающий мог их протестировать.

Помимо гаджетов, в салоне представлен также широкий ассортимент аксессуаров для мобильных устройств. Среди них: чехлы, наушники, карты памяти и защитные стекла.

Сотрудники салона проконсультируют клиентов по актуальным тарифным планам, услугам и другим предложениям компании, а также помогут с их выбором и подключением. В офисе по запросу клиента помогут активировать на номере дополнительные услуги, внести платеж по рассрочке, а также оформят детализацию счета.

Для удобства посетителей работает электронная очередь и установлен платежный терминал самообслуживания.