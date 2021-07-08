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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ САЛОН СВЯЗИ МТС ОТКРЫЛСЯ В МИНСКЕ
11:16 09.07.2021
Новый салон связи МТС открылся в торговом центре «Корона» в Минске (ул. Корженевского, 26).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, первых гостей офиса с 8 по 11 июля ждут скидки до 25% на устройства от известных производителей.
В новом салоне представлен большой выбор устройств ведущих мировых брендов: Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, Honor. Здесь можно подобрать смартфон, планшет, смарт-часы и другие гаджеты. Все устройства находятся на открытой витрине, чтобы любой желающий мог их протестировать.
Помимо гаджетов, в салоне представлен также широкий ассортимент аксессуаров для мобильных устройств. Среди них: чехлы, наушники, карты памяти и защитные стекла.
Сотрудники салона проконсультируют клиентов по актуальным тарифным планам, услугам и другим предложениям компании, а также помогут с их выбором и подключением. В офисе по запросу клиента помогут активировать на номере дополнительные услуги, внести платеж по рассрочке, а также оформят детализацию счета.
Для удобства посетителей работает электронная очередь и установлен платежный терминал самообслуживания.
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