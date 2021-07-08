ЭКОНОМИКА РБ

ФАБРИКА «СПАРТАК» ЗАКУПАЕТ ДОРОГОСТОЯЩУЮ ЛИНИЮ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ШОКОЛАДА

10:51 09.07.2021 Кондитерская фабрика «Спартак» закупит новую линию для производства плиточного шоколада. Ориентировочная стоимость закупки составляет до 5,8 млн евро. Поставка оборудования в Гомель должна быть осуществлена не позднее 12 месяцев от даты подписания контракта обеими сторонами, пишет портал «Деловой Гомель». В мае 2021 года новую полнокомплектную линию по производству плиточного шоколада Confec ввела «Коммунарка». Новая линия шоколада для «Коммунарки» произведена немецкой компанией Winkler. Она способна делать до 1 тонны шоколада в час. Линия позволила «Коммунарке» нарастить выпуск шоколада без добавлений (100 и 20 г) в 2,5 раза, не увеличив при этом число обслуживающего ее персонала.