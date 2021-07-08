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ЭКОНОМИКА РБ


НЕКОТОРЫЕ НОРМЫ УКАЗА № 508 "О РАЗВИТИИ ОРШАНСКОГО РАЙОНА" ПЛАНИРУЮТ РАСПРОСТРАНИТЬ НА ДРУГИЕ КРУПНЫЕ ГОРОДА БЕЛАРУСИ


10:28 09.07.2021

Некоторые нормы указа № 508 "О развитии Оршанского района" планируют распространить на другие крупные города Беларуси. Об этом журналистам заявил министр экономики Александр Червяков.

Глава экономического ведомства подчеркнул, что пока можно подвести только предварительные итоги.

"Лучше всего сработали преференции из указа № 508, которые дали возможность местным органам власти распоряжаться неиспользуемым имуществом. Из свыше 600 объектов большая часть введена в экономический оборот. Это говорит о том, что норма позволяет нам оптимизировать бизнес на этой территории, вовлечь пустующие здания. Это одна из мер, которую хотим распространить на города с населением свыше 80 тыс. человек. Вторая мера - инвестиционный вычет. Он будет применяться в следующих пределах: 50% по оборудованию и 30% по зданиям (сооружениям). Она также будет интересна для бизнеса", - пояснил Александр Червяков, которого цитирует сайт правительства.

Также актуальный вопрос - увеличение срока действия норм указа до семи лет. В Министерстве экономики считают, что пять лет - это короткий промежуток времени для реализации серьезного инвестпроекта. Только для подготовки проектно-сметной документации иногда уходит до двух-трех лет. В итоге остается два-три года, чтобы построить производство, а уже на полноценный запуск - нет.

"Если говорить о цифрах, то результаты реализации программы развития Оршанского района есть. В 2018 году доля района в промышленном производстве области составляла 4,6%, сегодня уже 5,7%. По сельскому хозяйству: в 2018 году показатель был на уровне 8%, сейчас 9%. Но есть резервы, где предприятиям нужно работать. В первую очередь это экономическая эффективность проектов, бизнес-процессов и технологий", - добавил Министр экономики Александр Червяков.
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