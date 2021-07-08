В результате неблагоприятных погодных условий (ливневые дожди, град, сильный ветер) на постоянном лесном питомнике Столбцовского лесхоза повреждены посевные отделения питомника на площади около 2 га.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минском государственном производственном лесохозяйственном объединении, пострадали посевные отделения сосны обыкновенной, ели и лиственницы европейской 2021 года закладки.

Общая площадь питомника составляет 20,3 га, из них посевное отделение – 8,29 га, школьное – 4,1 га.

В 2020 году было выращено 4360 тыс. сеянцев и 412 тыс. саженцев, из них сосны обыкновенной - 3030 тыс., ели европейской – 1474 тыс. Для озеленения территорий выращивается 61 вид растений.

Выручка от ведения питомнического хозяйства за 2020 год составила 71,8 тыс. рублей, за первое полугодие 2021 года – 119,6 тыс. рублей.